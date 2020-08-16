Тихановська знову звернулася до білорусів, а її штаб заявив про готовність до переговорів про відставку Лукашенка

Опозиціонерка Світлана Тихановська та її штаб звернулися до білоруського народу з заявами про ув'язнення Сергія Тихановського і про готовність до переговорів про відставку Олександра Лукашенка з посади президента країни.

Відповідні меседжі були опубліковані на Telegram-каналі Тихановської "Країна для життя". Перш за все головна конкурентка чинного лідера Білорусі подякувала тим, хто підтримує її чоловіка, і розповіла про його самопочуття.

"Всі ці дні, сповнені тривог, болю і гордості за білоруський народ, я ні на хвилину не перестаю думати про мою найдорожчу людину, чоловіка Сергія Тихановського, який вже більше двох місяців безвинно позбавлений свободи, піддався фізичним і моральним стражданням у СІЗО, але, незважаючи ні на що, продовжує триматися мужньо і стійко і при кожній нагоді передає мені свою любов і підтримку", – зазначила Тихановська.

За її словами, слідчих дій з чоловіком не проводиться вже більше місяця, а недавні суди щодо другої скарги на продовження терміну тримання під вартою пройшли без його участі.

"Адвокати бувають у нього кілька разів на тиждень, і те, що я дізнаюся від них, мене і тішить, і тривожить. Тішить те, що він не зламався і не втрачає свого дару бути позитивним і енергійним в будь-якій ситуації. Дуже важливо для мене, що що він довіряє мені і підтримує будь-яке моє рішення. Пригнічує те, що Сергій вже місяць сидить у важких умовах, в дуже маленькій камері, третину якої займає туалет, де мало повітря і можна зробити тільки кілька кроків. Маленька клітка для Великої людини" , – обурилася опозиціонерка.

Висловлюючи подяку людям, які приносили передачі чоловікові, Тихановська попросила їх тимчасово призупинити це, оскільки ліміт виявився вичерпаним. Замість цього вона закликала своїх прихильників підтримати Тихановського листами і листівками.

Крім того, Тихановська звернулася до силовиків, від яких залежать умови утримання і становища її чоловіка в СІЗО.

"Хочу звернутися з проханням: робіть свою роботу правильно, чесно і за законом, проявіть людяність і гуманність. Дуже багато білорусів люблять і поважають Сергія Тихановського, і для них не байдуже, як до нього ставляться в СІЗО, де він поки замкнений", – підкреслила Тихановська.

Підсумовуючи, вона запевнила, що пам'ятає про кожного зі своїх однодумців, які опинилися за ґратами, як і її чоловік, через дії влади.

"Я пам'ятаю, що за ґратами перебуває не тільки Сергій. Там перебуває Микола Статкевич і Павло Северинець, Олександр Кабанов і Сергій Петрухін, Олег Моісеєв і Антон Сташевський, Віктор Бабрико і його син та багато інших політиків, блогерів, членів моєї команди і просто людей, які хочуть побудувати країну для життя, людей, які жорстоко постраждали в результаті мирних акцій. Домогтися їх звільнення – це наша спільне і найперше завдання", – резюмувала опонентка Лукашенка.

Тим часом її штаб висловив солідарність зі співробітниками Білтелерадіокомпанії, які оголосили страйк через дії влади.

"Ми завжди вірили, що серед чиновників і працівників державних медіа є чесні і порядні люди. Ми бачимо, що у них, як і у багатьох інших, зараз минає страх перед системою, і вони готові говорити те, що вони дійсно думають про ситуацію в країні. Спасибі всім журналістам з державних медіа, які вийшли і не побоялися сказати правду", – йдеться у зверненні штабу Тихановської.

"Ми з надією дивимося на мирні акції на вулицях міст. Ми бачимо, що стіна посипалася. Той жах і криваве побоїще, які влаштували влади на вулицях наших міст, ніколи не повинні повторитися. Ми готові говорити з владою про те, як і коли Лукашенко піде з посади глави держави", – додали там.

Крім того, штаб закликав всі трудові колективи приєднуватися до безстрокового страйку з вимогами:

терміново і без жодних умов випустити всіх політв'язнів і затриманих;

забрати з міст війська і ОМОН;

притягнути до відповідальності силовиків і осіб, які віддавали накази про побиття, розстріли і тортури мирних громадян;

почати переговори про мирну передачу влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тихановська заявила, що має намір створити в Білорусі Координаційну раду для забезпечення трансферу влади. Також вона підкреслила, що готова до мирного діалогу з чинною білоруською владою щодо цього питання.