МоваЯзык

Топтеми:

Тихановська знову звернулася до білорусів, а її штаб заявив про готовність до переговорів про відставку Лукашенка

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
2,3 т.
Світлана Тихановська звернулася до білорусів

Світлана Тихановська звернулася до білорусів.

Опозиціонерка Світлана Тихановська та її штаб звернулися до білоруського народу з заявами про ув'язнення Сергія Тихановського і про готовність до переговорів про відставку Олександра Лукашенка з посади президента країни.

Відповідні меседжі були опубліковані на Telegram-каналі Тихановської "Країна для життя". Перш за все головна конкурентка чинного лідера Білорусі подякувала тим, хто підтримує її чоловіка, і розповіла про його самопочуття.

"Всі ці дні, сповнені тривог, болю і гордості за білоруський народ, я ні на хвилину не перестаю думати про мою найдорожчу людину, чоловіка Сергія Тихановського, який вже більше двох місяців безвинно позбавлений свободи, піддався фізичним і моральним стражданням у СІЗО, але, незважаючи ні на що, продовжує триматися мужньо і стійко і при кожній нагоді передає мені свою любов і підтримку", – зазначила Тихановська.

За її словами, слідчих дій з чоловіком не проводиться вже більше місяця, а недавні суди щодо другої скарги на продовження терміну тримання під вартою пройшли без його участі.

"Адвокати бувають у нього кілька разів на тиждень, і те, що я дізнаюся від них, мене і тішить, і тривожить. Тішить те, що він не зламався і не втрачає свого дару бути позитивним і енергійним в будь-якій ситуації. Дуже важливо для мене, що що він довіряє мені і підтримує будь-яке моє рішення. Пригнічує те, що Сергій вже місяць сидить у важких умовах, в дуже маленькій камері, третину якої займає туалет, де мало повітря і можна зробити тільки кілька кроків. Маленька клітка для Великої людини" , – обурилася опозиціонерка.

Висловлюючи подяку людям, які приносили передачі чоловікові, Тихановська попросила їх тимчасово призупинити це, оскільки ліміт виявився вичерпаним. Замість цього вона закликала своїх прихильників підтримати Тихановського листами і листівками.

Крім того, Тихановська звернулася до силовиків, від яких залежать умови утримання і становища її чоловіка в СІЗО.

"Хочу звернутися з проханням: робіть свою роботу правильно, чесно і за законом, проявіть людяність і гуманність. Дуже багато білорусів люблять і поважають Сергія Тихановського, і для них не байдуже, як до нього ставляться в СІЗО, де він поки замкнений", – підкреслила Тихановська.

Підсумовуючи, вона запевнила, що пам'ятає про кожного зі своїх однодумців, які опинилися за ґратами, як і її чоловік, через дії влади.

"Я пам'ятаю, що за ґратами перебуває не тільки Сергій. Там перебуває Микола Статкевич і Павло Северинець, Олександр Кабанов і Сергій Петрухін, Олег Моісеєв і Антон Сташевський, Віктор Бабрико і його син та багато інших політиків, блогерів, членів моєї команди і просто людей, які хочуть побудувати країну для життя, людей, які жорстоко постраждали в результаті мирних акцій. Домогтися їх звільнення – це наша спільне і найперше завдання", – резюмувала опонентка Лукашенка.

Світлана Тіхановском

Світлана Тіхановском

Світлана Тіхановском

Тим часом її штаб висловив солідарність зі співробітниками Білтелерадіокомпанії, які оголосили страйк через дії влади.

"Ми завжди вірили, що серед чиновників і працівників державних медіа є чесні і порядні люди. Ми бачимо, що у них, як і у багатьох інших, зараз минає страх перед системою, і вони готові говорити те, що вони дійсно думають про ситуацію в країні. Спасибі всім журналістам з державних медіа, які вийшли і не побоялися сказати правду", – йдеться у зверненні штабу Тихановської.

"Ми з надією дивимося на мирні акції на вулицях міст. Ми бачимо, що стіна посипалася. Той жах і криваве побоїще, які влаштували влади на вулицях наших міст, ніколи не повинні повторитися. Ми готові говорити з владою про те, як і коли Лукашенко піде з посади глави держави", – додали там.

Крім того, штаб закликав всі трудові колективи приєднуватися до безстрокового страйку з вимогами:

  • терміново і без жодних умов випустити всіх політв'язнів і затриманих;

  • забрати з міст війська і ОМОН;

  • притягнути до відповідальності силовиків і осіб, які віддавали накази про побиття, розстріли і тортури мирних громадян;

  • почати переговори про мирну передачу влади.

Світлана Тіхановском

Світлана Тіхановском

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тихановська заявила, що має намір створити в Білорусі Координаційну раду для забезпечення трансферу влади. Також вона підкреслила, що готова до мирного діалогу з чинною білоруською владою щодо цього питання.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

БілорусьПротести у БілорусіОлександр ЛукашенкоСвітлана Тихановська
Поділитися в Facebook
  2. Світ