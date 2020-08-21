Тихановська зібрала велику пресконференцію й закликала білорусів боротися

Головна суперниця Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська зібрала велику пресконференцію в столиці Литви Вільнюсі.

Вона заявила, що ніколи не хотіла стати політиком, але волею долі опинилася в ситуації вибору "між свободою і страхом, між правдою і брехнею, між любов'ю до своєї країни і покорою системі" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Людей в Білорусі б'ють тільки за те, що вони висловлюють свою думку. Сьогодні в Білорусі людей кидають за грати тільки тому, що вони беруть участь в мирних демонстраціях. У Білорусі сьогодні мій чоловік сидить тільки за те, що він насмілився мріяти про країну для життя", – сказала Тихановська.

За її словами, білоруси більше не хочуть жити в страху і брехні.

"Ми хочемо того, що по праву належить кожному в світі: право жити, право не бути побитим на вулиці, право не опинитися у в'язниці без суду і право на чесні і прозорі вибори", – підкреслила опозиціонерка.

Вона додала, що повернеться в Білорусь, коли буде себе там почувати в безпеці.

Також Тихановська запевнила, що Кремль не зв'язувався ні з нею, ні з Координаційним штабом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у відеозверненні 17 серпня Тихановська погодилася стати національним лідером Білорусі.

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