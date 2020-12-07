Тихановська заявила, що готова керувати Білоруссю 45 днів

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що готова очолити Білорусь протягом 45 днів – на її думку, саме стільки в країні має тривати перехідний період.

Про це політикиня сказала в інтерв'ю TUT.BY. Вона також пообіцяла представити концепцію проведення нових виборів, проєкт конституційної реформи та ряд економічних програм.

Тихановська нагадала, що протягом всієї своєї передвиборчої кампанії вона заявляла, що Білорусь повинна прийти до нових виборів. За її словами, зараз з'явилася команда і розроблені документи, що дають можливість це зробити свідомо.

"І так було очевидно, що я вже не кину це все, поки всіх політв'язнів не випустять", – зазначила вона.

На питання журналіста, чи вважає вона себе майбутньою керівницею Білорусі, Тихановська відповіла так: "Керівницею на 45 днів, сподіваюся".

При цьому радник з міжнародних питань Тихановської Франак Вячорка уточнив, що перехідний період може зайняти більше, ніж 45 днів.

"Це мінімум, який необхідний до проведення нових виборів. Звичайно, цей час може затягнутися, в інших країнах він теж затягувався. Але наше завдання – якомога швидше це зробити, щоб нові вибори відбулися на нормальних умовах і все мали однакові умови для конкуренції", – сказав він.

На думку Тихановської, все почнеться з переговорів з представниками влади.

"І коли домовленості будуть досягнуті, випущені політв'язні, почнеться цей перехідний період, який призведе до нових виборів. Думаю, у нас всі документи на той час будуть підготовлені вже остаточно, крок за кроком там буде прописаний", – сказала вона.

На її думку, скільки часу вона буде очолювати Білорусь – питання відкрите, а ось програму допомоги та проєкт конституційної реформи опозиціонерка пообіцяла оприлюднити найближчим часом.

Що відомо про протести у Білорусі

З 9 серпня в країні проходять масові протести проти сфальсифікованих результатів виборів президента країни.

Згідно з офіційними даними, перемогу на них здобув Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців, Тихановська посіла друге місце з 10,1% голосів.

За даними альтернативних екзитполів, опозиціонерка впевнено перемогла

Силовики жорстоко розганяли акції протесту в Білорусі. При цьому використовувалися світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети. Сотні протестувальників були травмовані та поранені. Кількість затриманих обчислюється десятками тисяч.

За офіційними даними, загинули чотири учасники мітингів, за даними Тихановської – вісім.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію. США, Великобританія, Канада, Німеччина, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Данія, Україна та Чехія не визнали її.

2 жовтня Європейський союз ввів санкції проти 40 представників чинної влади Білорусі, 6 листопада – проти Лукашенка і ще 14 білоруських чиновників. Україна також приєдналася до них.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку Тихановської, режим нелегітимного президента Білорусі Лукашенка вже розвалюється.

Про це політикиня сказала у відеозверненні до народу, розміщеному на її YouTube-каналі. На думку Тихановської, після етапу тиску і протесту неминуче почнеться етап діалогу.