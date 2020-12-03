Тихановська заявила про готовність тимчасово очолити Білорусь

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що готова очолити свою країну під час перехідного періоду.

У відеозверненні до народу, яке політикиня розмістила на своєму YouTube-каналі, вона висловила впевненість в тому, що режим нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка вже розвалюється. На її думку, після етапу тиску і протесту неминуче почнеться етап діалогу (щоб подивитися відео, досрольте сторінку до кінця).

"Люди системи опиняться в ситуації, коли їм вигідніше сісти за стіл переговорів, а не воювати з власним народом. Мене багато хто питає, чи готова я бути лідером народу в цей момент? Так, я офіційно заявляю, що готова очолити країну в перехідний період. Я беру на себе цю відповідальність, тому що знаю, що я не одна", – сказала головна конкурентка Лукашенка.

За словами Тихановської, її мета – об'єднати кращих експертів і демократичні сили, щоб Білорусь підійшла до нових виборів з найменшими шоками. Для виконання цих завдань опозиція вже створила Координаційну раду і Кабінет представників з різних сфер.

Політикиня запевнила, що вже вдалося розробити концепцію проведення нових виборів в Білорусі, а також проєкт конституційної реформи, яка буде проведена після відмови Лукашенка від влади.

"Ми продовжуємо тиснути на режим і працюємо над тим, щоб полегшити і прискорити перехідний період, повернути владу народу. Ще влітку я обіцяла вам, що підготую умови для проведення нових прозорих виборів президента республіки Білорусь. І своє слово я дотримаю", – завершила свою промову Тихановська.

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