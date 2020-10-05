Тихановська заявила про бажання зустрітися з Путіним

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що хотіла б у ролі політикині зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

На зустрічі з представниками білоруської діаспори в Берліні вона зазначила, що бажає зрозуміти, чому він підтримує незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомляється в Telegram-каналі її пресслужби.

"На запитання, з ким би Світлана хотіла зустрітися як політикиня, вона відповіла: "З Володимиром Путіним – щоб зрозуміти, чому він підтримує Лукашенка"", – йдеться в повідомленні.

Також опозиціонерка зазначила, що хоче побачитися зі своїм чоловіком Сергієм Тихановським.

"Я з простих людей. Повірте мені, я знаю, хто я і чому я тут. Я тут завдяки білоруському народу. Я серед вас, і я одна з вас", – додала вона під час зустрічі, яка проходила в галереї мистецтв на виставці, присвяченій темі протестів у Білорусі.

Telegram пресслужби Світлани Тихановської.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Тихановська підтримала ідею того, щоб президент Франції Еммануель Макрон вів діалог із Володимиром Путіним щодо ситуації в Білорусі.

До цього вона назвала Путіна "мудрим керівником" і висловила жаль, що він підтримав Олександра Лукашенка, а не білоруський народ.