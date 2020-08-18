Тихановська записала відеозвернення в день народження арештованого чоловіка

Кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська записала чергове відеозвернення до білорусів. Його вона присвятила дню народження чоловіка Сергія, який нині перебуває в СІЗО.

Опозиціонерка підкреслила, що її чоловіка затримали в Гродні за злочин, якого він не скоював. Тому своє свято Тихановський зустрічатиме не в колі сім'ї (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"За провокації спецслужб, щоб він замовк і не брав участі у виборчій кампанії, його облили брудом, підкинули гроші. Оголосили, що він діяв не від чистого серця, а в інтересах іншої держави", – зазначила його дружина

Вона заявила, що в Білорусі пропаганда "робить із патріотів злочинців". До того ж, за її словами, державні засоби масової інформації дають неправдиві дані й без рішення суду називають людей винними.

Систему білоруської влади опозиціонерка назвала гниючої, за якої "одна людина тримає країну в страху вже 26 років".

"Одна людина вкрала у білорусів їхній вибір... Мій чоловік Сергій Тихановський просить, щоб я передала вам його слова. Він та інші політв'язні сидять. Але він закликає, щоб ви не сиділи – а зробили все, щоб жити в країні для життя. З днем народження, Сергію!" – підсумувала Тихановська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Світлана Тихановська заявила, що має намір створити в Білорусі Координаційну раду для забезпечення трансферу влади.

Напередодні в її штабі повідомили про готовність до переговорів про відхід Олександра Лукашенка з посади президента країни.

Також Тихановська хоче оголосити себе новим президентом держави, хоча сам Лукашенко заявив, що вибори відбулися, і пригрозив, що білоруси "стоятимуть на колінах", якщо "втратять" його.

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