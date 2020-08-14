Заклик Тихановської закінчити "майдан": глава ЦВК Білорусі зробила зізнання про гучне відео

Головна опонентка президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тихановська записувала відео, де закликала людей не виходити на протести, в кабінеті глави ЦВК.

Це в інтерв'ю "КП в Беларуси" підтвердила сама керівниця Центральної виборчої комісії Лідія Єрмошина. Вона стверджує, що не була присутня під час запису ролика.

Однак, за словами Єрмошиної, Тихановська перебувала в кабінеті в присутності "двох високопоставлених співробітників органів правоохорони". Зазначимо, текст звернення політкиня читала з папірця. Ймовірно, представники МВС тиснули на жінку.

Кабінет голови ЦВК "вирахували" за помітним диваном, на якому сиділа Тихановська. Єрмошина підтвердила цей факт.

Світлана Тихановська і Лідія Єрмошина в кабінеті. Скриншот

"Вона принесла скаргу в Центральну комісію, до речі, в присутності журналістів. Ми запросили її до мене в кабінет, оскільки з нею хотіли зустрітися, скажімо так, два високопоставлених співробітники органів правоохорони. Я їх представила, вона залишилася разом з адвокатом разом із ними. І я пішла", – заявила глава ЦВК.

Вона додала, що всі скарги кандидатів у президенти Білорусі на результати виборів були відхилені.

Еабінет Єрмошиної

Як писав OBOZREVATEL, у штабі Тихановської раніше заявили, що гучне відео політкиня могла записати під тиском.