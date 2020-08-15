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Заклик Тихановської закінчити "майдан": глава ЦВК Білорусі зробила зізнання про гучне відео

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Світ
1,3 т.
Світлана Тихановська

Світлана Тихановська.

Головна опонентка президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тихановська записувала відео, де закликала людей не виходити на протести, в кабінеті глави ЦВК.

Це в інтерв'ю "КП в Беларуси" підтвердила сама керівниця Центральної виборчої комісії Лідія Єрмошина. Вона стверджує, що не була присутня під час запису ролика.

Однак, за словами Єрмошиної, Тихановська перебувала в кабінеті в присутності "двох високопоставлених співробітників органів правоохорони". Зазначимо, текст звернення політкиня читала з папірця. Ймовірно, представники МВС тиснули на жінку.

Кабінет голови ЦВК "вирахували" за помітним диваном, на якому сиділа Тихановська. Єрмошина підтвердила цей факт.

Світлана Тихановська і Лідія Єрмошина в кабінеті.

Світлана Тихановська і Лідія Єрмошина в кабінеті. Скриншот

"Вона принесла скаргу в Центральну комісію, до речі, в присутності журналістів. Ми запросили її до мене в кабінет, оскільки з нею хотіли зустрітися, скажімо так, два високопоставлених співробітники органів правоохорони. Я їх представила, вона залишилася разом з адвокатом разом із ними. І я пішла", – заявила глава ЦВК.

Вона додала, що всі скарги кандидатів у президенти Білорусі на результати виборів були відхилені.

Еабінет Єрмошиної

Еабінет Єрмошиної

Як писав OBOZREVATEL, у штабі Тихановської раніше заявили, що гучне відео політкиня могла записати під тиском.

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БілорусьПротести у БілорусіСвітлана Тихановська
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