Тихановська записала нове відеозвернення до білорусів і оголосила збір підписів

Головна суперниця Олександра Лукашенка на виборах в Білорусі Світлана Тихановська виступила з новим відеозверненням до білоруського народу з закликом зупинити насильство.

Ролик розміщено на YouTube-каналі "Страна для жизни". У ньому Тихановська зазначила, що мирний вихід громадян на вулицю влада перетворила в криваву бійню (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ситуація критична... Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст", – підкреслила вона.

Опозиціонерка запропонувала усім мерам міст 15-16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті.

"Давайте разом захистимо наш вибір. Підпишіться за те, що ви голосували за мене", – закликала Тихановська, розмістивши під відео посилання на Google-форму.

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