Тихановська записала нове відеозвернення до білорусів і оголосила збір підписів
Головна суперниця Олександра Лукашенка на виборах в Білорусі Світлана Тихановська виступила з новим відеозверненням до білоруського народу з закликом зупинити насильство.
Ролик розміщено на YouTube-каналі "Страна для жизни". У ньому Тихановська зазначила, що мирний вихід громадян на вулицю влада перетворила в криваву бійню (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Ситуація критична... Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст", – підкреслила вона.
Опозиціонерка запропонувала усім мерам міст 15-16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті.
"Давайте разом захистимо наш вибір. Підпишіться за те, що ви голосували за мене", – закликала Тихановська, розмістивши під відео посилання на Google-форму.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська виїхала з Білорусі до Литви.
Глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що вона перебуває на волі та в безпеці в його країні. Також він зазначив, що Тихановську силоміць утримували в Білорусі до того, як вона прибула в Литву.
Сама Тихановська заявила, що виїхала з Білорусі до Литви заради своїх дітей.
Пізніше кандидатка в президенти Білорусі виступила з відеозверненням, в якому, читаючи текст з папірця, закликала демонстрантів закінчити акції протесту.
ЗМІ допустили, що послання Тихановської було записано в кабінеті глави ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної. Доказом слугує аналогічний диван і жалюзі з різних кадрів.
Прикордонники Білорусі оприлюднили відео того, як Тихановська залишала країну, яку сколихнули протести.