Тихановська закликала закінчити "Майдан" у Білорусі: я не хочу крові і насильства
Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила з новим відеозверненням, в якому, читаючи текст із папірця, закликала демонстрантів закінчити акції протесту.
Як зазначають місцеві ЗМІ, першим відео опублікував Telegram-канал "Жовті СЛИВИ", який не приховує своїх симпатій до влади Білорусі.
Повний текст звернення:
"Шановні громадяни Республіки Білорусь. Я, Світлана Тихановська, дякую вам за участь у виборах глави держави. Народ Білорусі зробив свій вибір. Із вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час: білоруси, я закликаю вас до розсудливості й поваги законів. Я не хочу крові та насильства, я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати свої життя на небезпеку. Бережіть себе і своїх близьких".
При цьому невідомо, чи було відео знято вже в Литві чи ще ввечері 10 серпня в Білорусі, коли Тихановську затримали.
Також варто зазначити, що кандидатка читала з папірця, не підіймаючи очей. На відміну від першого відео з Литви, яке вона, ймовірно, знімала сама, це відео знімав хтось інший.
Пізніше ЗМІ допустили, що послання Тихановської було записано в кабінеті глави ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної. Доказом служить аналогічний диван і шпалери з різних кадрів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
10 серпня штаб Тихановської повідомив, що вона зникла після візиту до Центральної виборчої комісії Білорусі.
11 серпня очільник Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що вона перебуває на волі і в безпеці в його країні.
Також глава литовського МЗС зазначив, що Тихановську примусово утримували в Білорусі до того, як вона прибула до Литви.
Пізніше Тихановська заявила, що виїхала з Білорусі до Литви заради своїх дітей.