Тихановська закликала Європу визнати "пробудження Білорусі". Відеозвернення

Головна представниця опозиції на виборах у Білорусі Світлана Тихановська звернулася до Європейської Ради із закликом не визнавати їхні результати.

Її відеозвернення 18 серпня опублікував YouTube-канал "Країна для життя" (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

"Високоповажні лідери Європи, другий тиждень поспіль мій народ мирно бореться за своє конституційне право обирати своїх лідерів. Вибори 9-ого серпня не були ні чесними, ні прозорими. Їхні результати були сфальсифікованими", – підкреслила Тихановська.

Вона нагадала, що білорусів, які вийшли захищати свої голоси на вулиці міст по всій країні, було жорстоко побиті, а також позбавлено свободи і піддано тортурам режимом, який "судорожно чіпляється за владу". Також опозиціонерка додала, що під час мирних протестів сотні осіб було поранено і щонайменше дві людини втратили життя.

Тихановська під час звернення до Євроради (Скриншот з відео)

"Це відбувається прямо зараз у центрі Європи... Я закликаю вас не визнати цих сфальсифікованих виборів. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу", – заявила Тихановська.

За її словами, з метою сприяти мирній передачі влади, вона ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі, яка очолить цей процес за допомогою діалогу. Вона також зазначила, що після ця рада "негайно оголосить нові чесні й демократичні вибори президента", до того ж за участю міжнародних спостерігачів.

"Шановні глави держав Європи, я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права, поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу", – підсумувала Тихановська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська записала відеозвернення до білорусів. Його вона присвятила дню народження чоловіка Сергія, який нині перебуває в СІЗО.