Тихановська закликала білорусів вийти на Марш єдності

Головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення і закликала білорусів вийти на Марш єдності, який пройде у Мінську і регіонах у неділю, 6 вересня.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Mash. Головна представниця опозиції на виборах у Білорусі закликала людей триматися разом (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Ви знаєте, в нашій родині завжди було так, що "Один за всіх, і всі за одного". І я дуже рада, що саме це гасло стало основним на Марші єдності, який відбудеться завтра (6 вересня - Ред.) о 14.00. І я вітаю кожного, хто прийде туди. Пам'ятайте, поки ми разом, ми – сила", – наголосила політикиня.

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