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Тихановська закликала білорусів вийти на Марш єдності

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Світ
2,0 т.
Тихановська закликала білорусів вийти на Марш єдності. Facebook Світлани Тихановської

Тихановська закликала білорусів вийти на Марш єдності. Facebook Світлани Тихановської.

Головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення і закликала білорусів вийти на Марш єдності, який пройде у Мінську і регіонах у неділю, 6 вересня.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Mash. Головна представниця опозиції на виборах у Білорусі закликала людей триматися разом (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Ви знаєте, в нашій родині завжди було так, що "Один за всіх, і всі за одного". І я дуже рада, що саме це гасло стало основним на Марші єдності, який відбудеться завтра (6 вересня - Ред.) о 14.00. І я вітаю кожного, хто прийде туди. Пам'ятайте, поки ми разом, ми – сила", – наголосила політикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 30 серпня, в Білорусі відбулися нові масові акції в день народження Олександра Лукашенка. У Мінську демонстранти пройшли колоною по проспекту Незалежності. Відбулися затримання і зіткнення з ОМОНом. OBOZREVATEL стежив за подіями онлайн.

  • 1 вересня на мирний протест у центрі Мінська вийшли студенти. Вони висловили незгоду з результатами проведених виборів.

  • 5 вересня в столиці Мінську зібралися нові акції протесту, у результаті яких затримано 30 осіб. На мітинги вийшли студенти і жінки.

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Світлана Тихановська
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