Тихановська захотіла допомоги Путіна й назвала його "мудрим"

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська підтримала ідею того, щоб президент Франції Еммануель Макрон вів діалог із Володимиром Путіним щодо ситуації в Білорусі.

Про це вона заявила в інтерв'ю французькій радіостанції RTL. Водночас Тихановська уточнила, що опозиція поки не отримувала сигналів про бажання сусідніх країн виступити як посередники врегулювання ситуації в країні.

"Ми завжди говорили, що, як і раніше, відкриті до діалогу. Ми хотіли б, щоб сусідні країни насамперед були посередниками в цих переговорах із владою. Було б чудово, якби президент Макрон міг запросити, наприклад, пана Путіна брати участь і виступити як посередник на цих переговорах", – сказала вона.

Тихановська додала, що Макрон під час зустрічі з нею показав хороше розуміння ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, раніше Тихановська назвала президента Путіна "мудрим керівником" і висловила жаль, що він підтримав Олександра Лукашенка, а не білоруський народ. "Усе-таки Володимир Путін мудрий керівник. Він же розуміє, що все, що говориться, – це фантазії однієї людини. І він розуміє, що ми завжди говорили, що відкриті до діалогу. І ми ніколи не поверталися спиною до Росії, я маю на увазі білоруський народ. Ми дружні країни, ми хочемо такими залишатися", – сказала вона в інтерв'ю РБК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Франції Еммануель Макрон висловив переконання, що нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка потрібно добровільно піти з поста.

Раніше Макрон закликав Європейський Союз підтримати мирні протести громадян Білорусі.