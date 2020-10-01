Тихановська захотіла допомоги Путіна й назвала його "мудрим"
Тихановська заявила, що сусідні країни поки не виявляли бажання виступити посередниками врегулювання ситуації
Вона запропонувала Макрону запросити Путіна для переговорів
На її думку, він "мудрий керівник"
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська підтримала ідею того, щоб президент Франції Еммануель Макрон вів діалог із Володимиром Путіним щодо ситуації в Білорусі.
Про це вона заявила в інтерв'ю французькій радіостанції RTL. Водночас Тихановська уточнила, що опозиція поки не отримувала сигналів про бажання сусідніх країн виступити як посередники врегулювання ситуації в країні.
"Ми завжди говорили, що, як і раніше, відкриті до діалогу. Ми хотіли б, щоб сусідні країни насамперед були посередниками в цих переговорах із владою. Було б чудово, якби президент Макрон міг запросити, наприклад, пана Путіна брати участь і виступити як посередник на цих переговорах", – сказала вона.
Тихановська додала, що Макрон під час зустрічі з нею показав хороше розуміння ситуації в Білорусі.
Нагадаємо, раніше Тихановська назвала президента Путіна "мудрим керівником" і висловила жаль, що він підтримав Олександра Лукашенка, а не білоруський народ. "Усе-таки Володимир Путін мудрий керівник. Він же розуміє, що все, що говориться, – це фантазії однієї людини. І він розуміє, що ми завжди говорили, що відкриті до діалогу. І ми ніколи не поверталися спиною до Росії, я маю на увазі білоруський народ. Ми дружні країни, ми хочемо такими залишатися", – сказала вона в інтерв'ю РБК.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Франції Еммануель Макрон висловив переконання, що нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка потрібно добровільно піти з поста.
Раніше Макрон закликав Європейський Союз підтримати мирні протести громадян Білорусі.