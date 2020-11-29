Тихановська заговорила про зустріч з Путіним

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як сказала вона в інтерв'ю "Радіо Свобода", якби надійшли сигнали з Кремля, то вона звичайно ж погодилася б на зустріч (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми хотіли б викласти свою точку зору, хотіли б почути позицію Росії щодо білоруського питання", – зазначила Тихановська.

За її словами, Росія і Білорусь – сусіди, які повинні продовжувати свої взаємини в майбутньому.

"Хотілося б поспілкуватися, і білоруси цього дуже чекають. Не підтримки режиму, а висловлювання про білорусів, про наше бажання будувати наше майбутнє всім разом, а не зусиллями однієї людини", – додала лідерка опозиції.

Вона стверджує, що Росія спочатку підтримала Олександра Лукашенка, але зараз "якийсь процес вичікування, і активної підтримки немає".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Тихановська підтримала ідею того, щоб президент Франції Еммануель Макрон вів діалог з Володимиром Путіним щодо ситуації в Білорусі.

До цього вона назвала Путіна "мудрим керівником" і висловила жаль, що він підтримав Олександра Лукашенка, а не білоруський народ.