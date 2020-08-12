Тихановська, яка залишила Білорусь, готує нове звернення, – МЗС Литви

Марина Ліснічук Світ 10:49, 12.08.2020 Оновлено: 11:42, 12.08.2020

Суперниця глави Білорусі Олександра Лукашенка на президентських виборах 9 серпня Світлана Тихановська невдовзі публічно виступить із новим зверненням до тих, хто її підтримував.

Про це в середу, 12 серпня, заявив глава Міністерства закордонних справ Литви, де перебуває опозиціонерка, Лінас Лінкявічюс. У своєму Twitter він написав, що особисто говорив із нею.

"Розмовляв зі Світланою Тихановською. Вона в доброму настрої. Виступить найближчим часом", – підкреслив Лінкявічюс.

Повідомлення глави МЗС Литви
(Twitter Linas Linkevicius)

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