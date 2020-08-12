Тихановська, яка залишила Білорусь, готує нове звернення, – МЗС Литви
Суперниця глави Білорусі Олександра Лукашенка на президентських виборах 9 серпня Світлана Тихановська невдовзі публічно виступить із новим зверненням до тих, хто її підтримував.
Про це в середу, 12 серпня, заявив глава Міністерства закордонних справ Литви, де перебуває опозиціонерка, Лінас Лінкявічюс. У своєму Twitter він написав, що особисто говорив із нею.
"Розмовляв зі Світланою Тихановською. Вона в доброму настрої. Виступить найближчим часом", – підкреслив Лінкявічюс.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська виїхала з Білорусі до Литви.
Глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що вона перебуває на волі та в безпеці в його країні. Також він зазначив, що Тихановську насильно утримували в Білорусі до того, як вона прибула в Литву.
Сама Тихановська заявила, що виїхала з Білорусі до Литви заради своїх дітей.
Пізніше кандидатка в президенти Білорусі виступила з новим відеозверненням, в якому, читаючи текст з папірця, закликала демонстрантів закінчити акції протесту.
ЗМІ допустили, що послання Тихановської було записано в кабінеті глави ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної. Доказом слугує аналогічний диван і жалюзі з різних кадрів.
Прикордонники Білорусі оприлюднили відео того, як Тихановська залишала країну, яку сколихнули протести.