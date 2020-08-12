МоваЯзык

Топтеми:

Тихановська, яка залишила Білорусь, готує нове звернення, – МЗС Литви

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
7,2 т.
Світлана Тихановська

У МЗС Литви анонсували нове звернення Тихановської. (ВВС)

Суперниця глави Білорусі Олександра Лукашенка на президентських виборах 9 серпня Світлана Тихановська невдовзі публічно виступить із новим зверненням до тих, хто її підтримував.

Про це в середу, 12 серпня, заявив глава Міністерства закордонних справ Литви, де перебуває опозиціонерка, Лінас Лінкявічюс. У своєму Twitter він написав, що особисто говорив із нею.

"Розмовляв зі Світланою Тихановською. Вона в доброму настрої. Виступить найближчим часом", – підкреслив Лінкявічюс.

Повідомлення глави МЗС Литви

Повідомлення глави МЗС Литви (Twitter Linas Linkevicius)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЛитваПротести у БілорусіСвітлана Тихановська
Поділитися в Facebook
  2. Світ