Тихановська вперше за 4 місяці поговорила з чоловіком. Відео

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вперше за чотири місяці поговорила зі своїм чоловіком Сергієм Тихановським, який перебуває під арештом в СІЗО

Розмова відбулася по телефону, повідомляється в Telegram-каналі політика (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Тільки що відбулася телефонна розмова Світлани та Сергія Тіхановском. Це перша розмова за 4 місяці, за 134 дня", – сйдеться в повідомленні.

Під час бесіди Тихановська розповіла, що дочка постійно запитує про батька і плаче, а брат її заспокоює і каже, що він скоро повернеться "з відрядження".

"Робимо все можливе, щоб швидше ви все вийшли. Не знаю, як довго це може тривати. Але сподіваємося, що дуже скоро. Робимо все необхідне для зміни ситуації в республіці. Я тримаюся тільки завдяки білорусам. Знаю, що відступати ми не можемо і ніколи цього не зробимо, поки ви все не будете звільнені", – сказала вона чоловіку.

Також Тихановська зазначила, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель хороші люди і підтримують їх.

Сергій зі свого боку зазначив, що "необхідно бути жорсткіше". На що Світлана відповіла йому, що переживає за тих, хто знаходиться у в'язниці.

На завершення розмови Сергій сказав Світлані: "Все, обіймаю, цілую". Вона йому відповіла: "Ми тебе любимо, Серьожа. Тримайся. Скоро все закінчиться".

Також Тіхановском прокоментувала зустріч незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка з членами координаційної ради опозиції в СІЗО.

"Сьогоднішні події – це результат нашого з вами тиску. Цією зустріччю Лукашенко визнав існування політв'язнів, яких раніше називав злочинцями. І якщо він хотів показати готовність до діалогу, то повинен звільнити політв'язнів негайно. Діалог в тюремній камері не ведеться. Він говорить про конституційну реформу , але робить це, тільки щоб послабити наш протест. Ми продовжимо жорстко стояти на своєму і мирно домагатися нових виборів ", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко 10 жовтня зустрівся з членами координаційної ради опозиції в СІЗО КДБ. Він спілкувався з ними 4,5 години.