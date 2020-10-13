Тихановська висунула 'Народний ультиматум' Лукашенку і дала 13 днів

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка і дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги.

Так, у повідомленні Telegram-каналу Тихановської сказано: якщо до 25 жовтня Лукашенко добровільно не покине президентський пост і не звільнить усіх політв'язнів, вона почне загальнонаціональний страйк.

"У режиму є 13 днів, щоб виконати три обов'язкові вимоги: 1.Лукашенко повинен оголосити про відхід. 2.Насильство на вулицях має зупинитися повністю. 3.Усі політв'язні повинні бути звільнені", – сказано в повідомленні.

У Тихановської підкреслили, що якщо вимоги не будуть виконані, "вся країна мирно вийде на вулиці з Народним ультиматумом".

"І 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах. У вас є 13 днів, щоб виконати три умови. У нас є 13 днів, щоб підготуватися, і весь цей час білоруси будуть продовжувати свій мирний і наполегливий протест. Ви намагаєтеся паралізувати життя нашої країни, не розуміючи, що Білорусь сильніша, ніж режим. Раз ви чекали наказу – то ось наказ. І термін його виконання – до 25 жовтня", – сказано в повідомленні.

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