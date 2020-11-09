Тихановська відповіла, чий насправді Крим

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що відповідно до норм міжнародного права анексований Росією Крим належить Україні.

Також політик оцінила допомогу Україні в підтримці білоруського народу, назвавши її "важливою" і "символічною", передає "Укрінформ".

"Моя особиста точка зору – є міжнародний закон, законодавство. І на підставі міжнародного законодавства Крим, звичайно, належить Україні", – підкреслила вона.

Коментуючи військове вторгнення Росії на Донбасі, Тихановська сказала, що виступає "проти будь-якого прояву агресії".

При цьому вона додала, що не може говорити від імені майбутнього президента Білорусі, якого білоруський народ вибере після повалення режиму Лукашенка.

"Ми будемо такі питання вирішувати вже коли ми переможемо у себе. Я впевнена, що у майбутнього президента буде своя якась принципова позиція, у білоруського народу", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світлана Тихановська назвала анексію українського півострова Росією в 2014 році кривавою війною.