Тихановська відмовилася від участі в перевиборах президента Білорусі

Лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська заявила, що в разі призначення нових виборів не збирається висувати свою кандидатуру.

Тихановська в інтерв'ю телеканалу Белсат повідомила, що з неї "вистачить політики".

Водночас вона уникла відповіді на питання, чи планує балотуватися її чоловік Сергій Тихановський.

"Звільнення політв'язнів – одна з вимог страйкуючих, одна з вимог білоруського народу. Я не планую сама [брати участь у виборах]", – заявила вона.

Світлана Тихановська

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тихановська заявила, що має намір створити в Білорусі Координаційну раду для забезпечення трансферу влади. Напередодні в її штабі заявили про готовність до переговорів про звільнення Лукашенка з поста президента країни.

Також Тихановська має намір оголосити себе новим президентом держави, хоча сам Лукашенко заявив, що вибори відбулися і пригрозив, що білоруси "стоятимуть на колінах", якщо "втратять" його.