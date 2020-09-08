Тихановська в ПАРЄ назвала Лукашенка незаконним президентом Білорусі й зажадала звільнити Колесникову

Тихановська назвала Лукашенка незаконним президентом Білорусі.
Олександр Лукашенко, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, не має ніяких законних підстав залишатися президентом Білорусі.
Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська під час онлайн-виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи. Вона сказала, що Захід не визнав результати виборів у Білорусі.
За її словами, країни, які продовжують діалог із Лукашенком, роблять це на свій страх і ризик.
"Жодна міжнародна організація не визнала результати виборів у Білорусі. Громадяни Білорусі також відмовилися визнавати ці фальсифіковані вибори. Це означає, що Лукашенко не має ніяких законних підстав залишатися президентом нашої країни. Він більше не представляє Білорусь", – заявила вона.
Крім того, Тихановська в Telegram-каналі зажадала негайно звільнити Марію Колесникову, а також інших членів Координаційної ради опозиції і політв'язнів.
"Марія Колесникова повинна бути звільнена негайно, як і всі раніше затримані члени Координаційної ради та політв'язні. Не можна тримати народ у заручниках. Викрадаючи людей серед дня, Лукашенко демонструє свою слабкість і страх", – сказано в повідомленні.
Тихановська зазначила, що завдання Координаційної ради – бути платформою для переговорів, і Олександрові Лукашенку потрібно зрозуміти, що іншого рішення, окрім як піти на діалог, в ситуації, що склалася, немає.
Тихановська закликала звільнити Колесникову. Telegram-канал Пул Першої
Як повідомляв OBOZREVATEL, ексучасниця президентських виборів у Білорусі Світлана Тихановська відреагувала на повідомлення про те, що членкиню президії Координаційної ради опозиції Марію Колесникову, опозиціонерів Антона Роднєнкова і Івана Кравцова викрали невідомі.
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