Тихановська в новому зверненні погодилася стати національним лідером Білорусі. Відео

Головна представниця опозиції на виборах у Білорусі Світлана Тихановська погодилася стати національним лідером.

Відповідне відеозвернення 17 серпня опублікували в мережі.

"У мене немає й не було ілюзій щодо своєї політичної кар'єри, я не хотіла бути політиком. Але доля розпорядилася так, що я опинилася на передній лінії протистояння зі свавіллям і несправедливістю... Ми всі хочемо вийти з цього нескінченного кола, в якому опинилися 26 років тому. Я готова прийняти на себе відповідальність і виступити в цей період як національний лідер. З тим щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм. Щоб ми звільнили всіх політв'язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу і умови для організації нових президентських виборів. Реальних, чесних і прозорих, які будуть беззастережно прийняті світовою спільнотою", – сказала Тихановська.

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