Тихановська та Лукашенко про Крим: як український півострів "розколов" Білорусь

Чинний глава Білорусі Олександр Лукашенко і опозиційна кандидатка в президенти Світлана Тихановська по-різному відповідали на питання щодо окупації Росією Криму.

Так, ще на початку окупацію Криму в 2014 році Лукашенко заявив, що не визнає анексію українського півострова. Він посилався на підписаний Будапештський меморандум, який повинен був гарантувати забезпечення територіальної цілісності України.

Раніше Лукашенко в інтерв'ю сказав, що Росія найближчим часом не поверне Україні вкрадений півострів.

При цьому глава Білорусі сказав, що він "воював би за Крим", а Україна не змогла захистити свою територію.

У свою чергу головний суперник Лукашенка на виборах Тихановська визнала, що фактично Крим належить Росії.

"Це дуже болюче питання, яке розділяє людей, зіштовхує лобами, коли вони починають це обговорювати. Можна, я скажу так, як прийнято говорити, як прийнято і в нашій країні говорити, як прийнято за міжнародними законами: юридично Крим – український, фактично він – російський, і не мучте мене більше", – відповідала вона в одному з інтерв'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі озвучили перші результати екзит-полів на виборах президента.

Після закінчення голосування на виборах президента, почалися масові протести. Силовики застосовували гумові кулі та світло-шумові гранати.