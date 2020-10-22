Тихановська розповіла, як втікала з Білорусі після погроз із українського номера

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відвезла дітей із Білорусі до Литви через погрози по телефону з українського номера.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістці Ірині Шихман. За її словами, їй надходили погрози, коли вона збирала у країні підписи на висунення в президенти.

"Лунає дзвінок. Там голос, що говорить: "попросили вас попередити, якщо ви продовжите цим займатися – вас посадять, а дітей заберуть у дитбудинок", – згадувала Тихановська.

Вона додала, що співрозмовник по телефону не представився, назвавши себе "знайомий вашого знайомого". Тихановська підкреслила, що дзвінок надійшов з українського мобільного номера.

"Мене вибило це з колії на пів дня. Я була впевнена, що повертаю авто та їдемо назад до Мінська", – поділилася вона.

Опозиціонерка додала, що потім до неї зателефонували та запропонували допомогти, щоб вивезти дітей із країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світлана Тихановська сказала, коли приїде в Україну.