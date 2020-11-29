Тихановська розповіла, як говорила з Меркель про українську мову

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час особистої зустрічі з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською питала у неї, чи розуміє вона українською мовою.

Про це Тихановська розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода", зазначивши, що спілкувалася з лідером німецької нації англійською мовою.

"Ангела Меркель, до речі, не те що згадувала, але говорила про Україну, про українську мову. Вона каже: "Ви розумієте українську?". Я кажу: "Звичайно, я розумію – вона дуже і дуже близький з білоруською( на російську не дуже схожа), і ми досить легко розуміємо один одного", – зазначила вона.

Також Тихановська додала, що європейські лідери добре обізнані щодо ситуації в Білорусі.

"Ви знаєте, вони дуже добре володіють інформацією щодо ситуації в Білорусі. Вони знають, що відбувається, залучені до цієї ситуації і всіляко хотіли би допомогти. Не завжди це, звісно, вдається так, як їм того хотілося б. Але ми відчуваємо цю підтримку", – підкреслила вона.

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