Тихановська – Путіну про зустріч із Лукашенком: я шкодую, що ви вирішили вести діалог з узурпатором

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська звернулася до президента Росії Володимира Путіна через зустріч з Олександром Лукашенком, який очолював Білорусь п'ять термінів поспіль.

Слова Тихановської опублікували на Telegram-каналі "Пул Першої". У зверненні головна конкурентка Лукашенка, легітимність переобрання якого на шостий термін поставили під сумнів громадськість і спостерігачі, висловила жаль через те, що з ним ведуть переговори на вищому рівні.

"Я хочу нагадати Володимирові Путіну: що б ви не ухвалили і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі – це не матиме законної сили. Всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, буде переглянуто новою владою. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенку в довірі й підтримці на виборах. Я дуже шкодую, що ви вирішили вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом", – сказала Тихановська.

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