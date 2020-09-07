Тихановська про викрадення Колесникової: влада займається терором, але нас не зупинить

Ексучасниця президентських виборів у Білорусі Світлана Тихановська відреагувала на повідомлення про те, що члена президії Координаційної ради опозиції Марію Колесникову, опозиціонерів Антона Роднєнкова і Івана Кравцова викрали невідомі.

Як повідомляє Telegram-канал пресслужби Тихановської "Пул Першої", білоруський режим займається терором.

"Викрадення Марії Колесникової, Антона Роднєнкова і Івана Кравцова – це спроба зірвати роботу Координаційної ради. Але це нас не зупинить. Чим більше вони залякують, тим більше людей буде виходити на вулицю. Ми продовжимо боротьбу, будемо домагатися звільнення всіх ув'язнених і проведення нових чесних виборів", – зазначила вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня в центрі Мінська нібито викрали Марію Колесникову. Вранці біля Національного художнього музею невідомі люди посадили її в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку.

Прессекретар Координаційної ради Антон Роднєнков повідомив, що Колесникова сама була в центрі міста у справах. Про її зникнення він дізнався від ЗМІ і став з'ясовувати, де перебуває Марія. Об 11:00 телефон Роднєнкова також став недоступний.

Також не було зв'язку з членом Координаційної ради, старшим віцепрезидентом EPAM Максимом Богрецовим і виконавчим секретарем Ради Іваном Кравцовим. Пізніше Богрецов вийшов на зв'язок.

У Комітеті держконтролю Білорусі запевнили, що не мають жодної інформації про затримання представників Координаційної ради опозиції.