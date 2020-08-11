Тихановська – про виїзд з Білорусі: мене засудять і зненавидять, але діти – найважливіше в житті

Головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська заявила, що виїхала з Білорусі до Литви заради своїх дітей.

Свій вчинок опозиційна політикиня пояснила у відеозверненні, оприлюдненому в мережі. Тихановська заявила, що опинилася перед вибором, із яким не бажає мати справу нікому (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я думала, що вся ця кампанія мене дуже сильно загартувала й надала мені стільки сил, що я витримаю все. Але, напевно, я так і залишилася тією слабкою жінкою, якою була спочатку. Я ухвалила дуже важке для себе рішення. Це рішення я ухвалила абсолютно самостійно: ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій жодним чином на нього не могли вплинути", – зазначила вона.

"І я знаю, що багато хто мене зрозуміє, багато хто засудить, багато хто зненавидить. Але, знаєте, не дай Боже опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я. Тому, люди, бережіть себе, будь ласка. Жодне життя не варте того, що зараз відбувається. Діти – це найважливіше, що є в нашому житті", – додала Тихановська.

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