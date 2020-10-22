Тихановська – про білоруських силовиків: Лукашенко їх тримає рублем, деякі взагалі зомбовані

Більшість силовиків підтримують самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка через фінансовий тиск, а деякі з них "зомбовані" пропагандою.

Про це в ефірі програми "А поговорить?" заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Запис інтерв'ю було опубліковано в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це така вже вибудувана система. Він [Лукашенко] їх тримає рублем, деякі там, напевно, взагалі зомбовані", – сказала учасниця виборів президента Білорусі.

Вона додала, що деякі силовики "не розуміють, що роблять". "Так звірствувати, це... нормальна людина такого робити не буде", – нагадала Тихановська про жорстокі розгони протестувальників.

Опозиціонерка підкреслила, що у правоохоронців, очевидно, високі премії і зарплати.

"Чого ж вони з таким зусиллям, так старанно б'ють білорусів? Напевне, за щось. Їх тримають на матеріальному гачку", – сказала політкиня.

Як писав OBOZREVATEL, Світлана Тихановська також розповіла, що її діти дуже хочуть повернутися на батьківщину, а син написав у школі твір про незаконного президента Білорусі, "якого не люблять люди".