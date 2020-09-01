Тихановська – про окупацію Криму Росією: у білорусів різні погляди на це питання

Росія окупувала Крим, порушивши норми міжнародного права, але у білорусів щодо цього є різні думки.

Про це екскандидатка на виборах президента Білорусі, головна конкурентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська заявила в інтерв'ю литовській телекомпанії LRT. Вона зазначила, що питання Криму може роз'єднати білорусів.

"Коли я була претендентом у кандидати, або кандидатом у президенти, я озвучувала позицію, яка у нас прийнята в Білорусі, що Крим "de jure" український, а "de facto" – російський. Ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони, і що Крим відійшов іншій державі у протиріччя з цими законами", – сказала Тихановська.

Водночас вона уточнила, що головне для Білорусі зараз – розібратися з ситуацією всередині країни і провести нові чесні вибори президента.

"Ситуація з Кримом дуже складна, і у білорусів різні погляди на це питання, і ми б не хотіли, щоб воно якось роз'єднало нас", – сказала екскандидатка в президенти.

Раніше перед виборами в інтерв'ю "Єврорадіо" Тихановська заявила, що юридично півострів є українським, але фактично – російським.

Як повідомляв OBOZREVATEL головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська назвала анексію українського півострова Крим Росією в 2014 році кривавою війною.