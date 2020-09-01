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Тихановська – про окупацію Криму Росією: у білорусів різні погляди на це питання

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
5,5 т.
Світлана Тихановська озвучила свою позицію щодо окупованого Росією Криму

Світлана Тихановська озвучила свою позицію щодо окупованого Росією Криму.

Росія окупувала Крим, порушивши норми міжнародного права, але у білорусів щодо цього є різні думки.

Про це екскандидатка на виборах президента Білорусі, головна конкурентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська заявила в інтерв'ю литовській телекомпанії LRT. Вона зазначила, що питання Криму може роз'єднати білорусів.

"Коли я була претендентом у кандидати, або кандидатом у президенти, я озвучувала позицію, яка у нас прийнята в Білорусі, що Крим "de jure" український, а "de facto" – російський. Ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони, і що Крим відійшов іншій державі у протиріччя з цими законами", – сказала Тихановська.

Водночас вона уточнила, що головне для Білорусі зараз – розібратися з ситуацією всередині країни і провести нові чесні вибори президента.

"Ситуація з Кримом дуже складна, і у білорусів різні погляди на це питання, і ми б не хотіли, щоб воно якось роз'єднало нас", – сказала екскандидатка в президенти.

Раніше перед виборами в інтерв'ю "Єврорадіо" Тихановська заявила, що юридично півострів є українським, але фактично – російським.

Як повідомляв OBOZREVATEL головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська назвала анексію українського півострова Крим Росією в 2014 році кривавою війною.

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БілорусьАнексія КримуСвітлана Тихановська
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