Тихановська – про Білорусь та Росію: ми не хочемо ні з ким сваритися

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська вважає Росію дружньою країною.

В інтерв'ю РБК вона висловила жаль, що президент РФ Володимир Путін підтримав Олександра Лукашенка, а не білоруський народ.

"Це його рішення, його вибір, ми на нього ніяк вплинути не можемо. Але ми завжди відкриті, наша координаційна рада завжди відкрита до діалогу. Я теж відкрита до діалогу з представниками Російської Федерації", – запевнила Тихановська.

За її словами, все-таки Путін "мудрий керівник".

"Він же розуміє, що все, що говориться, – це фантазії однієї людини. І він розуміє, що ми завжди говорили, що відкриті до діалогу. І ми ніколи не поверталися спиною до Росії, я маю на увазі білоруський народ. Ми дружні країни, ми хочемо такими залишатися", – підкреслила опозиціонерка.

Водночас вона висловила бажання, щоб їхню боротьбу все-таки підтримали всі країни.

"Тому що ми боремося за право вибирати, з ким ми хочемо будувати нашу країну. Це не прозахідна і не проросійська боротьба, це виступи проти однієї людини, до якої наші люди втратили довіру, повагу і з ким ми не хочемо більше ні жити, ні працювати. Це ніяк не стосується ні пана Путіна, ні України, ні будь-яких інших країн", – додала Тихановська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня Тихановська звернулася до Путіна через його зустріч із Лукашенком.

"Я дуже шкодую, що ви вирішили вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом", – сказала вона.

9 вересня опозиціонерка записала відеозвернення до росіян, у якому закликала не вірити пропаганді. Також вона запевнила, що протести в її країні жодним чином і ніколи не були націлені проти Росії.