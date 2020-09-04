Тихановська пригрозила Лукашенку нескінченним протестом

Екскандидатка на виборах президента Білорусі, головна конкурентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська заявила, що протестні акції в країні не припиняться ніколи.

В інтерв'ю каналу NHK Тихановська пояснила, що люди на протестах є "силою", яка чинить тиск на Лукашенка. При цьому вона підкреслила, шо мітинги, які почалися після оголошення результатів виборів, "ніколи не закінчаться".

Крім того, Тихановська висловила стурбованість через зв'язки Лукашенка з Росією. Вона побоюється, що РФ може втрутитися в справи республіки.

Нагадаємо, що раніше Тихановська заявила, що опозиція готова розглянути участь Росії у розв'язанні ситуації в країні. Москва, на її думку, може стати посередником, якщо влада республіки і протестувальники проти перемоги Лукашенка на президентських виборах не зможуть дійти компромісу.

Нагадаємо, що після закриття виборчих дільниць 9 серпня в Білорусі почалися масові акції протесту проти фальсифікацій результатів. Під час протестів міліція і внутрішні війська застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ, світлошумові гранати й гумові кулі.

Пізніше в країні почався страйк на найбільших промислових підприємствах, співробітники вимагали проведення нових виборів і припинення жорсткого поводження з протестувальниками на демонстраціях. Усі штаби опозиційних кандидатів заявили про невизнання офіційних результатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тихановська заявила, що в разі призначення нових виборів не збирається висувати свою кандидатуру.