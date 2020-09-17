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Тихановська передасть ЄС санкційний список силовиків Лукашенка, які вбивали людей

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Світ
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Тихановська передасть ЄС санкційний список силовиків Лукашенка, які вбивали людей

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що готує список чиновників і силовиків, які брали участь у міліційному свавіллі в країні.

Як повідомляє Телеґрам-канал політика "Пул першої" перелік чиновників назвали "список Тарайковського" за ім'ям убитого на протестах у Білорусі Олександра Тарайковського.

"Нам передали імена і прізвища тих, хто катує і б'є людей. Тому ми готуємо окремий список чиновників і силовиків, які брали і продовжують брати участь у міліційному свавіллі. Ми назвали його "списком Тарайковського". Олександр Тарайковський став першою жертвою міліційного свавілля", – йдеться в повідомленні.

Тихановська зазначила, що до списку санкцій увійдуть особи, причетні до тортур, незаконних арештів і знущань над затриманими.

"Для ідентифікації винних ми активно працюємо з правозахисниками і проєктом "Чорна книга Білорусі". Ми передамо цей список в Україну, Туреччину, Росію, країни Євросоюзу і США. Список буде опубліковано, й постійно розширюватиметься. Я пропоную силовикам зупинити насильство та перейти на бік білоруського народу. В іншому разі вам не уникнути справедливого суду й покарання", – йдеться в інформації.

Тихановська передасть ЄС санкційний список силовиків Лукашенка, які вбивали людей

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську 15 серпня пройшли похорони Олександра Тарайковського, попрощатися з ним прийшли тисячі білорусів.

БілорусьПротести у БілорусіСвітлана Тихановська
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