Тихановська оголосить себе новим президентом Білорусі – штаб

Головна представниця опозиції на виборах в Білорусі Світлана Тихановська має намір оголосити себе новим президентом держави.

Про це польському виданню Rzeczpospolita повідомила представниця штабу суперниці Олександра Лукашенка Анна Красуліна.

"Відповідна заява готується. Ми очікуємо, що Захід прийме вибір народу Білорусі і визнає перемогу Тихановської", – сказала вона.

Світлана Тихановська

Нагадаємо, 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів президента країни. За чинного главу Олександра Лукашенка нібито проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську – 10,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тихановська заявила, що має намір створити в Білорусі Координаційну рада для забезпечення трансферу влади. Напередодні в її штабі заявили про готовність до переговорів про відхід Лукашенка з поста президента країни.

Сам Лукашенко на мітингу в Мінську 16 серпня заявив, що вибори відбулися і пригрозив, що білоруси будуть "стояти на колінах", якщо "втратять" його.

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