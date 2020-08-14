Тихановська оголосила про створення ради для передання влади в Білорусі

Опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що має намір створити в Білорусі Координаційну раду для забезпечення трансферу влади.

Своїми планами головна конкурентка чинного президента країни Олександра Лукашенка поділилася на Telegram-каналі "Пул першої". Також Тихановська підкреслила, що готова до мирного діалогу з білоруською владою.

"З урахуванням того, що відбувається в країні, та необхідності вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі, я, Світлана Тихановська, ініціюю створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. До цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані та відомі білоруси, професіонали своєї справи", – сказано в заяві.

Приймання заявок про висунення членів ради від організацій і об'єднань громадян Тихановська доручила своїй довіреній особі Ользі Ковальковій і адвокату Максиму Знаку.

Крім того, вона звернулася до міжнародного співтовариства і європейських країн із проханням допомогти в організації діалогу з білоруською владою.

Як повідомляв OBOZREVATEL 14 серпня Тихановська виступила з новим відеозверненням із закликом зупинити насильство білоруської влади проти учасників протесту. Також вона запропонувала всім мерам міст 15-16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті.