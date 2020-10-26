Тихановська офіційно оголосила "народний страйк" у Білорусі

Карина Бондаренко Світ 10:35, 26.10.2020 Оновлено: 10:52, 26.10.2020

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 26 жовтня офіційно оголосила про початок "народного страйку" в Білорусі.

Заяву опублікували на її офіційній сторінці в Telegram. Тихановська підкреслила, що термін виконання "народного ультиматуму" вийшов.

За її словами, страйк – це наступний крок білорусів до свободи, припинення насильства і нових виборів.

"Білоруси знають: 26 жовтня головна робота – показати, що ніхто не буде працювати на режим. Працівники державних заводів і підприємств, транспортники і шахтарі, викладачі та студенти із самого ранку почали страйкувати", – зазначила Тихановська.

Опозиціонерка висловила впевненість, що приватний бізнес, релігійні громади, культурні та спортивні діячі, айтішники підтримають страйкувальників і зупинять свою роботу на день.

"Адже страйк держпідприємств – це важіль економічного тиску. А страйк приватних компаній – прояв солідарності кожного з кожним, і це не менш важливо", – пояснила вона.

Тихановська закликала підтримати працівників МАЗ, ГродноАзот, МТЗ, МЗКТ, Нафтану, Білоруськалію та інших заводів.

Тихановська офіційно оголосила "народний страйк".
Світлана Тихановська в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до самопроголошеного президента країни Лукашенка і дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги.

  • Пізніше Тихановська заявила, що вірить в успіх "Народного ультиматуму". На її думку, дедлайн, виставлений Лукашенку, в будь-якому разі не послаблює позицію білоруського народу і його волю.

  • В останній день "ультиматуму", 25 жовтня, люди в різних містах Білорусі вийшли на протести в його підтримку. Водночас у Мінську почали стягувати спецтехніку – на опублікованих у мережі знімках зі столиці країни було видно колону військової техніки, а також огорожі, які встановлювали люди у формі на Жовтневій площі.

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