Тихановська офіційно оголосила "народний страйк" у Білорусі
Вона зазначила, що термін виконання "народного ультиматуму" вийшов
Опозиціонерка сподівається, що приватний бізнес підтримає ініціативу
Тихановська також закликала підтримати працівників заводів
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 26 жовтня офіційно оголосила про початок "народного страйку" в Білорусі.
Заяву опублікували на її офіційній сторінці в Telegram. Тихановська підкреслила, що термін виконання "народного ультиматуму" вийшов.
За її словами, страйк – це наступний крок білорусів до свободи, припинення насильства і нових виборів.
"Білоруси знають: 26 жовтня головна робота – показати, що ніхто не буде працювати на режим. Працівники державних заводів і підприємств, транспортники і шахтарі, викладачі та студенти із самого ранку почали страйкувати", – зазначила Тихановська.
Опозиціонерка висловила впевненість, що приватний бізнес, релігійні громади, культурні та спортивні діячі, айтішники підтримають страйкувальників і зупинять свою роботу на день.
"Адже страйк держпідприємств – це важіль економічного тиску. А страйк приватних компаній – прояв солідарності кожного з кожним, і це не менш важливо", – пояснила вона.
Тихановська закликала підтримати працівників МАЗ, ГродноАзот, МТЗ, МЗКТ, Нафтану, Білоруськалію та інших заводів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до самопроголошеного президента країни Лукашенка і дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги.
Пізніше Тихановська заявила, що вірить в успіх "Народного ультиматуму". На її думку, дедлайн, виставлений Лукашенку, в будь-якому разі не послаблює позицію білоруського народу і його волю.
В останній день "ультиматуму", 25 жовтня, люди в різних містах Білорусі вийшли на протести в його підтримку. Водночас у Мінську почали стягувати спецтехніку – на опублікованих у мережі знімках зі столиці країни було видно колону військової техніки, а також огорожі, які встановлювали люди у формі на Жовтневій площі.