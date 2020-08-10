Тихановська назвала себе переможницею і пригрозила Лукашенку "початком кінця"

Головна конкурентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська заявила, що вважає себе переможницею на виборах президента Білорусі. За її словами, якщо інформація про загиблих під час протестів підтвердиться, то це стане "початком кінця" нинішньої влади.

Водночас на пресконференції 10 серпня вона підкреслила, що не розраховувала на жорстку реакцію влади на протести й що силове вирішення конфлікту після виборів неприпустиме. Кандидатка у президенти Білорусі додала, що виступає за мирні зміни в своїй країні.

У штабі Тихановської її підтримали в цьому й заявили, що наполягають на мирному переданні влади. Крім того, соратники конкурентки Лукашенка не заперечили ймовірності нових протестів у Білорусі.

Ба більше, голова штабу Тихановської Марія Колесникова запевнила, що їхня команда готова до тривалого протистояння.

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