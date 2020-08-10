Тихановська назвала себе переможцем і пригрозила Лукашенку "початком кінця"

Головна конкурентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська заявила, що вважає себе переможицею на виборах президента Білорусі. За її словами, якщо інформація про загиблих в ході протестів підтвердиться, то це стане "початком кінця" нинішньої влади.

Водночас на пресконференції 10 серпня вона підкреслила, що не розраховувала на жорстку реакцію влади на протести і що силове вирішення конфлікту після виборів неприпустиме. Кандидатка у президенти Білорусі додала, що виступає за мирні зміни в своїй країні.

У штабі Тихановської її підтримали в цьому і заявили, що наполягають на мирній передачі влади. Крім того, соратники конкурентки Лукашенка не виключили нових протестів в Білорусі.

Більш того, голова штабу Тихановської Марія Колесникова запевнила, що їхня команда готова до тривалого протистояння.

Як повідомляв OBOZREVATEL: