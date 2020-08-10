Тихановська назвала себе переможцем і пригрозила Лукашенку "початком кінця"

Головна конкурентка Лукашенка Тихановська назвала себе переможицею виборів
Вона заявила, що жертви силових протистоянь під час протестів стануть "початком кінця" чинної влади
У штабі Тихановської висунули вимогу мирної передачі влади
Світлана Тихановська назвала себе переможицею виборів. Наша Ніва
Головна конкурентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська заявила, що вважає себе переможицею на виборах президента Білорусі. За її словами, якщо інформація про загиблих в ході протестів підтвердиться, то це стане "початком кінця" нинішньої влади.
Водночас на пресконференції 10 серпня вона підкреслила, що не розраховувала на жорстку реакцію влади на протести і що силове вирішення конфлікту після виборів неприпустиме. Кандидатка у президенти Білорусі додала, що виступає за мирні зміни в своїй країні.
У штабі Тихановської її підтримали в цьому і заявили, що наполягають на мирній передачі влади. Крім того, соратники конкурентки Лукашенка не виключили нових протестів в Білорусі.
Більш того, голова штабу Тихановської Марія Колесникова запевнила, що їхня команда готова до тривалого протистояння.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, в президентських виборах переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко.
Він набрав 80,23% голосів. Його головна конкурентка Світлана Тихановська – всього 9,9%.
Штаб Тихановської не визнав оголошені ЦВК результати голосування.
Лукашенко після виборів виступив з першим зверненням. Він заявив, що політика повинна бути одна – люди.