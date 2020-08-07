Тихановська назвала дурістю своє висунення в президенти Білорусі

Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська зізналася, що її висунення принесло багато проблем, через що цю ініціативу можна назвати дурістю, а не подвигом.

Як заявила Тихановська в інтерв'ю Tut.by, якби вона знала, як потім буде важко і як все далеко зайде, то сто разів би подумала.

"Ось, думаю, що це тоді було – подвиг чи дурість. Напевно, все-таки дурість", – сказала кандидат.

За словами Тихановської, вона вважає за краще тихе сімейне життя, а до передвиборної метушні і тиску силових структур була не готова.

"Боялася страшно. Покликала бабусь на допомогу, і не тільки доглядати за дітьми: боялася одна виходити на вулицю, боялася залишати квартиру без нагляду. Раптом, поки вдома немає нікого, зайдуть, підкинуть щось в квартиру і потім скажуть, що я наркоманка або п'яниця, погана мати... У мене в квартирі завжди хтось був, а вночі ми закривалися на всі замки і чекали обшуку", – зазначила вона.

Також Тихановська поділилася, що іноді закривається в своїй кімнаті і плаче.

"Багато моїх рішення, вони за покликом серця – не логічні, не прораховані, ох уже ці жінки", – підкреслила кандидат.

Нагадаємо, спочатку чоловік Тихановської – Сергій планував брати участь у виборах президента Білорусі, які пройдуть 9 серпня, однак не зміг зареєструвати в ЦВК ініціативну групу для свого висунення, оскільки відбував адміністративний арешт за несанкціоновану акцію протесту. В результаті ініціативну групу зареєструвала його дружина і в підсумку була зареєстрована кандидатом в президенти.

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