Тихановська назвала анексію Криму Росією кривавою війною: спливло передвиборне відео

Головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська назвала анексію українського півострова Крим Росією в 2014 році кривавою війною.

На YouTube опублікували кадри інтерв'ю з Тихановською, яке, ймовірно, було записано ще до виборів. У ньому вона заявила, що те, що трапилося в Криму, було частиною війни (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Я можу ставитися до цього тільки з погляду звичайної людини. Це була війна. Це було кровопролиття. Так не повинно бути в ХХI столітті, розумієте? Я не вникала тоді в політичні відносини, я бачила тільки людський біль", – сказала вона.

Тихановська не дала чіткої відповіді на те, якій країні належить Крим. Вона пояснила, що "де-юре півострів належить Україні, але де-факто він російський".

Раніше в інтерв'ю виданню Meduza Тихановська ухилилася від цього питання. "Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути", – сказала тоді вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у відеозверненні 17 серпня Тихановська погодилася стати національним лідером Білорусі.