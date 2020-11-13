Тихановська анонсувала партизанську форму протестів у Білорусі

Білоруси продовжать боротьбу з режимом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, але вона може прийняти партизанську форму.

Про це заявила в інтерв'ю PAP лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Після того, як 8 листопада в Білорусі заарештували понад 1000 протестувальників, опозиція розробляє "стратегію й тактику подальших дій".

"Я думаю, що люди виберуть більш партизанські форми, тому що влада не знає кордонів у застосуванні насильства", – сказала Тихановська.

На її думку, загальнонаціональний страйк, який був оголошений кілька тижнів тому, виконав своє завдання.

Лідерка опозиції висловила жаль, що режим не почув закликів організувати круглий стіл і відмовився від пропозиції ОБСЄ щодо посередництва в переговорах.

"Лукашенко побудував навколо себе стіну, і тепер єдиний вихід – тиснути на режим як зсередини, так і ззовні", – зазначила Тихановська.

Вона також підкреслила, що диктаторський режим впаде, коли не вистачатиме коштів на оплату сил безпеки. Зараз він виживає тільки завдяки насильству.

Тихановська також назвала Лукашенка політичним банкрутом, який став токсичним для більшості країн, включаючи Росію.

Вона не виключила, що за участю Росії готується новий "кандидат" на заміну Лукашенку, але "білоруси більше не приймуть такі правила гри".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі порушили 900 кримінальних справ проти кандидатів на президентських виборах, співробітників штабів та учасників протестів. Такі дані за шість місяців починаючи з травня оприлюднив правозахисний центр "Весна". Також були затримані тисячі осіб.