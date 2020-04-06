Тигр вперше заразився коронавірусом: медики попередили про нову небезпеку

У тигра із зоопарку в Нью-Йорку зафіксували зараження коронавірусом. Це перший зареєстрований випадок серед цього виду тварин.

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І хоча очікується, що заражений тигр одужає, однак тепер хворим COVID-19 рекомендують не контактувати з тваринами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства сільського господарства США.

Зазначається, що тигра протестували на наявність вірусу після того як у нього, його родичів і декількох левів з'явилися симптоми респіраторного захворювання, зокрема сухий кашель. Вважається, що тварина заразилася від хворого COVID-19 співробітника зоопарку, проте епідеміологічне розслідування ще триває.

Коронавірус вперше виявили у тигра

"Протестували лише одного тигра, адже збір діагностичних зразків у великих кішок вимагає загальної анестезії. Оскільки у всіх тигрів і левів були однакові симптоми, ветеринар порахував, що в інтересах тварин буде обмежити потенційний ризик загальної анестезії одним тестом. Фахівці американської Інспекції здоров'я тварин і рослин очікують, що всі хворі хижаки оговтаються від недуги", – йдеться в повідомленні.

Поки немає даних про те, що тигри або їхні одомашнені родичі можуть поширювати хворобу серед людей. І медики ще не володіють достатньою кількістю даних, щоб розповісти про механізм передачі вірусу від людини до тварин.

Однак людям, які хворіють COVID-19, рекомендують не контактувати з домашнім улюбленцем і перекласти турботу про нього на іншого члена сім'ї. Якщо ж це неможливо, то перед і після контакту з твариною необхідно ретельно мити руки, а також виключити з нею всі обійми, поцілунки, облизування й інші ніжності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у китайському місті Ухань, який став епіцентром зараження COVID-19, вчені виявили коронавірус нового типу SARS-CoV-2. Вірусологи відвідали притулки для тварин в різних частинах міста і виявили, що 15% бродячих кішок заражені COVID-19.

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