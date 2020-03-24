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24 березня • оновлено в 11:00
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The Guardian назвала Крим російським і швидко визнала помилку

1.6т
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Британська газета The Guardian опублікувала карту поширення коронавірусу у світі, вказавши незаконно анексований Крим територією Росії, проте визнала помилку у відповідь на скаргу українських дипломатів.

Про це посольство України в Лондоні повідомило у вівторок, 24 березня, у Facebook, показавши оновлену статтю.

"Крим – це Україна. Росія вкрала його в України 6 років тому. Це ніколи не буде визнано", – зазначили дипломати.

The Guardian назвала Крим російським і швидко визнала помилку

The Guardian назвала Крим російським і швидко визнала помилку

Зазначимо, для The Guardian це вже не перший скандал із анексованим півостровом. Раніше видання опублікувало каталог фото, підписавши Крим частиною Росії. Тоді подіяло також зауваження українського посольства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський портал Vox закликали виправити опубліковану ним некоректну карту поширення коронавірусу по всьому світу. На ній анексований Крим позначено як частину Росії.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Місце
Великобританія
Тег
Крим
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Хохлятским дипломатом только и осталось что боротся с картами. Бу-га-га!!!
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Питон Каа
Питон Каа
Некорректная карта - это та карта, которая отображает неверное положение дел на сегодняшний день. А на сегодняшний день Крым в составе России. Это факт и от него никуда не уйти. А раскрашивание карты мира под свои хотелки без учета реального положения дел - занятие не приносящее реальной пользы.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вы можете не только карту перекрасить, вы можете даже задницу себе перекрасить, все равно Крым был, и будет русским...
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