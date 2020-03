The Guardian назвала Крим російським і швидко визнала помилку

Британська газета The Guardian опублікувала карту поширення коронавірусу у світі, вказавши незаконно анексований Крим територією Росії, проте визнала помилку у відповідь на скаргу українських дипломатів.

Про це посольство України в Лондоні повідомило у вівторок, 24 березня, у Facebook, показавши оновлену статтю.

"Крим – це Україна. Росія вкрала його в України 6 років тому. Це ніколи не буде визнано", – зазначили дипломати.

Зазначимо, для The Guardian це вже не перший скандал із анексованим півостровом. Раніше видання опублікувало каталог фото, підписавши Крим частиною Росії. Тоді подіяло також зауваження українського посольства.

In response to the Embassy 's request @guardian has updated the maps in its article which no longer picture #Crimea as #Russia ' s territory because #CrimeaIsUkraine. Russia stole it from Ukraine 6 years ago. This will never be recognized. https://t.co/yXUL35oA3u