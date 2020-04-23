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24 квітня • оновлено в 00:14
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Тестів немає, а крива хвороби зростає: Африка може стати новим епіцентром пандемії COVID-19

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Африка може стати новим епіцентром поширення коронавірусу. Хвороба почала швидко поширюватися по континенту, а тестів майже немає.

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Як повідомляє DailyMail, минулого тижня в країнах Африки зафіксували збільшення кількості заражених COVID-19 на 43%. Всього за сім днів кількість хворих зросла з 16 тисяч до 26. Хоч ці цифри і невеликі в світовому масштабі, експертів турбує різкий стрибок поширення.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що саме Африка може стати наступним епіцентром хвороби. Небезпечною ситуацію робить і той факт, що в Африці великі проблеми з тестуванням. Цю інформацію озвучив директор Африканського центру з контролю і профілактики захворювань Джон Нкенгасонг.

Африка може стати новим епіцентром поширення COVID-19

Африка може стати новим епіцентром поширення COVID-19

DailyMail

"Все залежить від того, як ми будемо реагувати. Ви знаходите нові випадки? Ви ізолюєте хворих? Ви відстежуєте їх контакти? Якщо ні, то ви сліпі, ви не зможете утримати криву захворювання", – звернувся він на брифінгу.

За останні два місяці на континенті провели менше 500 тисяч тестів, при тому що населення перевищує мільярд. Зараз в планах у Африканського центру з контролю і профілактики захворювань проведення мільйона тестів протягом місяця і 10 мільйонів – протягом чотирьох місяців.

Африка може стати новим епіцентром поширення COVID-19

Африка може стати новим епіцентром поширення COVID-19

DailyMail

Найяскравішим прикладом проблеми видання називає Нігерію, де зареєстровано 873 хворих. Однак і тестів проведено катастрофічно мало – всього лише близько 7100 на 200 мільйонів чоловік. Причому, близько 5000 тестів зробили минулого тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник ВООЗ Маргарет Харріс ще в березні оголосила США новим можливим епіцентром коронавірусу в світі – пізніше так і сталося.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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