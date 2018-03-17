Політичні ігри в Словаччині: зміна уряду чи дострокові вибори

Після того, як тисячі словаків вийшли на акції протесту через вбивство журналіста Яна Куцяка, прем'єр-міністр Роберт Фіцо вирішив піти у відставку, але на своїх умовах. Що зміниться після відставки Фіцо, і чи чекають на Словаччину позачергові парламентські вибори, розбирався "Обозреватель".

Новина про вбивство журналіста-розслідувача викликала резонанс не тільки всередині країни, а й на міжнародному рівні. У перші дні уряд Словаччини намагався максимально швидко стабілізувати ситуацію і "погасити" зростаюче суспільне невдоволення. Про те, що у Фіцо були надії зберегти колишній розклад сил, свідчить як мінімум той факт, що у відставку пішов тільки міністр культури Марек Мадяріч, що відповідає за взаємодію із засобами масової інформації.

Президент проти прем'єра

Незважаючи на всі спроби вирішити данну ситуацію ціною малої політичної крові, словацький прем'єр все ж поступився, коли до вуличних протестів додався тиск з боку президента Андрея Киски. Президент не тільки приєднався до заходів, пов'язаних з вшануванням пам'яті вбитого журналіста, а й підтримав громадськість в бажанні замінити діючу політичну еліту.

"Я очікував, що керівна коаліція протягом тижня щось зробить. Здається, що ніяке рішення не розробляється, деякі пішли у відставку, я не бачу ніякого плану, щоб вивести країну з цього стану. Повинна бути масштабна і докорінна реконструкція уряду, щоб не поляризувати суспільство. Або дострокові вибори ", - заявив він під час прямого ефіру на одному з словацьких телеканалів.

Після такої заяви Кіски, Роберт Фіцо теж вирішив не мовчати. Прем'єр виступив з телезверненням в якому звинуватив президент в дестабілізації ситуації в країні і зв'язках з мільярдером Джорджем Соросом. Фіцо сказав, що Кіска і Сорос провели особисту зустріч у вересні 2017 року під час якої не були присутні представники словацького МЗС. Крім того, він публічно попросив Кіску пояснити, чому той познайомився з меценатом і що вони обговорювали.

Адміністрація Кіски миттєво зреагувала на подібні заяви прем'єр-міністра. "Використання теорії змови не позбавляє прем'єр-міністра обов'язку боротися з глибокою політичною кризою або звільнити місце для того, хто може це зробити. Президент Андрей Кіска починає переговори з парламентськими партіями в середу", - написали представники президента. Через деякий час словацький президент також заявив, що глава розвідувальної організації SIS, Антон Шафарик сказав йому, що деякі словацькі міністри були давно проінформовані про існування італійського злочинного співтовариства, члени якого підозрюються в причетності до вбивства журналіста і його нареченої.

Загострення протистояння прем'єра та президента, і відсутність прогресу в розслідуванні вбивства журналіста, призвело до нових протестів. 10 березня на вулиці країни вийшли близько 120 тисяч осіб, як зазначає видання Aktualitу, це був наймасовіший протест в країні з 1989 року. Протестуючі, вимагали відкритого розслідування вбивства Куцяка із залученням міжнародних експертів, вони також прийшли під будівлі парламенту і уряду з вимогою відставки прем'єра Роберта Фіцо. Своє невдоволення темпами розслідування висловили і в Європарламенті.

Twitter Манфреда Вебера

"Повідомлення колег з Європарламенту після їх візиту до Словаччини насторожують. Нам здається, що керівництво словацького уряду не робить все можливе для з'ясування обставин двох вбивств", - написав у своєму Twitter Манфред Вебер, лідер фракції Європейської народної партії. Згодом, він також додав, що якщо Фіцо хоче зберегти залишки довіри, то повинен звільнити голову МВС.

Гучні відставки

Мабуть, зовнішній і внутрішній тиск змусив прем'єр-міністра переглянути свої позиції, і на наступний день, після слів Вебера, голова словацького МВС Роберт Калиняк все ж подав у відставку. "Це важливо для збереження стабільності, тому я вирішив піти з посади віце-прем'єра і міністра внутрішніх справ", - сказав Калиняк на прес-конференції 12 березня.

Тим часом опозиція Словаччини зібрала достатню кількість підписів для скликання позачергової сесії парламенту, щоб проголосувати за відставку прем'єра Роберта Фіцо. Більш того, словацька партія Most-Híd, що входить в коаліцію, також заявила про намір ініціювати дострокові парламентські вибори. "Республіканська рада партії доручає партійному керівництву обговорити можливості дострокових парламентських виборів", - заявив лідер партії Most-Híd Бела Бугар. Він також додав, що якщо уряд не погодитися на проведення дострокових виборів, партії доведеться вийти з коаліції, що швидше за все, також призведе до припинення повноважень парламенту.

Тоді Фіцо вирішив не чекати голосування парламенту, і заявив про готовність подати у відставку, висунувши три умови. Глава уряду зажадав, щоб посада прем'єр-міністра залишилася за партією Smer, яку він очолює, президент пообіцяє поважати коаліційну угоду і поважати результати виборів 2016 року. Президент прийняв умови Фіцо, після чого прем'єр покинув свій пост. Андрей Кіска відразу ж доручив сформувати новий уряд заступнику Фіцо з інвестицій Петеру Пеллегріні, який належить до правлячої партії SMER.

Що далі?

Відкинувши дострокові вибори, Роберт Фіцо і Бела Бугар спробують знайти час, щоб заспокоїти і повернути своїх виборців, пояснив в інтерв'ю словацькому виданню " Spravy.Pravda " соціолог Павел Хаулік. На його думку, Фіцо оцінив ситуацію і вирішив, що дострокові вибори при такому сильному тиску, з яким він стикається, не принесуть позитивних результатів для його політичної сили. Тим більше, каже експерт, час грає на руку Фіцо. Навіть останні опитування не показали будь-якого дійсно фатального зниження виборчої підтримки партії Smer, пояснює соціолог.

Ситуація в Словаччині свідчить про високу ймовірність дострокових виборів в цій країні, стверджує Сергій Герасимчук, заступник голови правління Ради зовнішньої політики "Українська призма". Коли після вбивства журналіста Яна Куцяка обурені словаки вийшли на вулиці з вимогою відставки міністра внутрішніх справ, Фіцо недооцінив протестний потенціал і вирішив зберегти на цій посаді свого партійного соратника Роберта Калиняка. Але як тільки протести набули таких масштабів, що цей сценарій не спрацював, Фіцо був змушений погодитися на відставку Калиняка, проте було пізно - словаки вимагали відставки самого прем'єра, говорить експерт.

Зараз Фіцо знову ж таки із запізненням погодився на відставку, проте зі збереженням коаліції, але і цього тепер недостатньо. Уже зараз від нього вимагають дострокових виборів, каже Герасимчук. Таким чином, правляча партія, яка не відчула моменту і з запізненням йшла на малі жертви, зараз ризикує зазнати електоральні втрати на позачергових виборах, які здаються все більш невідворотними.

Як раніше писав "Обозреватель", президент Словаччини прийняв відставку прем'єра Роберта Фіцо .